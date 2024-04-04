«Это громовой удар по миру борьбы». RMC Sport — о недопуске Садулаева на Олимпиаду

Французское издание RMC Sport отреагировало на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе россиянина Абдулрашида Садулаева на лицензионный олимпийский турнир, который состоится в Баку (Азербайджан).

«Абдулрашид Садулаев, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе по прозвищу Дагестанский Танк, был отстранён Международной федерацией борьбы. Это громовой удар среди ясного неба по миру борьбы», — говорится в материале издания.

Ранее стало известно, что Садулаев был не допущен на турнир из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Из-за пропуска соревнований в Баку Садулаев не сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).