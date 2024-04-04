Лучшему российскому борцу запретили выступать на Олимпиаде-2024. Садулаев пал жертвой МОК

Пока запрет касается олимпийской квалификации, где наш чемпион хотел добыть путёвку на Игры. Но и с Парижем уже всё понятно.

Мы, живя в России, всё ещё надеемся на какую-то справедливость. Верим в то, что наши бывшие партнёры, а ныне соперники и конкуренты одумаются и пойдут нам навстречу, если мы будем играть по их правилам.

Нет, не пойдут.

По состоянию на начало апреля на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом и давлением всех условий МОК готовы ехать лишь представители нескольких видов спорта. Борцы – среди них. Пока. Потому что МОК своим решением выбивает представителей древнего вида спорта из колеи.

Международный олимпийский комитет не позволил выступить на олимпийском квалификационном турнире, который стартует 5 апреля в Баку (Азербайджан), лучшему российскому борцу, капитану национальной команды, символу нашей борьбы, двукратному олимпийскому чемпиону и пятикратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву. К другим борцам у МОК претензий нет, и оттого решение выглядит ещё более циничным.

Важно напомнить, что российские борцы на последних международных турнирах выступают в нейтральном статусе, соблюдая условия МОК. Правда, у Томаса Баха и его подчинённых, конечно, была зацепка. Нетрудно найти информацию о том, что у Садулаева есть воинское звание. И вряд ли он от него отказывался ради возможной поездки на Игры в Париж. Скорее всего, его не афишировали, пытались незаметно проскочить между струек. Не вышло.

А может быть, в МОК уже давно всё знали и просто придерживали козырную карту до подходящего момента. В последнее время Россия по отношению к Томасу Баху играет жёстко. А ему кто запретит давать неприятные ответы? Чувства настоящего джентльмена? Ими Бах не руководствуется.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отдельно отметил, что отстранение Садулаева – это именно решение МОК. Международная федерация UWW, напротив, делала всё, чтобы лучший российский борец отобрался на Игры в Париж и поехал туда делать шоу.

Так Международный олимпийский комитет демонстрирует свою власть. Мол, не пытайтесь идти против нас, не старайтесь нас перехитрить и даже не думайте выстроить хоть какую-то замену действующей спортивной системе. Мы находимся над схваткой и всегда можем больно вас ударить.

Увы, но возможность ударить у них действительно есть.

Однако важно понимать и то, что, если мы пойдём на унизительные условия, никто нам руки не подаст. А надо ли тогда падать в грязь и кланяться?

Досадно, что в такой тяжёлой для нашего спорта ситуации страдают простые спортсмены. И даже Русский Танк стал жертвой политических интриг от МОК. А какая могла бы быть красивая спортивная история! Неудача на ЧМ, тяжёлая травма, операция, восстановление, путь к третьему золоту Олимпиады. Хоть сразу фильм снимай по этому сценарию. Но МОК такие герои не нужны.

Международный олимпийский комитет теперь сам решает, что хорошо и справедливо. И наши точки зрения расходятся всё дальше и дальше.