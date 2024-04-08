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Ян Непомнящий вышел на первое место в турнире претендентов

Ян Непомнящий вышел на первое место в турнире претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов.

В 4-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий обыграл представителя Индии Видита Гуджрати. Таким образом, Непомнящий набрал 3 очка и стал единоличным лидером турнира.

Соперником Непомнящего в пятом туре станет Рамешбабу Прагнанандха из Индии.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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