На Турнире претендентов — 2024 участники сыграют четвёртый тур подряд без отдыха. Без результативных партий не обойдётся.

Непомнящий избежал поражения от одного индийца, но на очереди второй. Ян, соберись! LIVE

В Торонто (Канада), где проходит Турнир претендентов — 2024, в воскресенье, 7 апреля, состоятся партии 4-го тура. Участники уже порядком устали, поскольку играют без выходных, и в этом туре наверняка будут результативные партии.

Российские гроссмейстеры пока идут без поражений. Ян Непомнящий в мужском турнире делит первое место, набрав после трёх туров два очка. Такой же результат у Александры Горячкиной, на 0,5 очка от которой отстаёт Екатерина Лагно.

В 4-м туре все россияне играют белыми. Непомнящий сразится с индийцем Видитом Гуджрати, Горячкина — также с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали, а Лагно — с китаянкой Тань Чжуньи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции тура и расскажет обо всём самом интересном.

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