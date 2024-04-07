Непомнящий избежал поражения от одного индийца, но на очереди второй. Ян, соберись! LIVE

В Торонто (Канада), где проходит Турнир претендентов — 2024, в воскресенье, 7 апреля, состоятся партии 4-го тура. Участники уже порядком устали, поскольку играют без выходных, и в этом туре наверняка будут результативные партии.
Российские гроссмейстеры пока идут без поражений. Ян Непомнящий в мужском турнире делит первое место, набрав после трёх туров два очка. Такой же результат у Александры Горячкиной, на 0,5 очка от которой отстаёт Екатерина Лагно.
В 4-м туре все россияне играют белыми. Непомнящий сразится с индийцем Видитом Гуджрати, Горячкина — также с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали, а Лагно — с китаянкой Тань Чжуньи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции тура и расскажет обо всём самом интересном.
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Кстати, в партии Гукеш — Непомнящий произошла странная ситуация с часами: они просто вышли из строя. Случилось это как раз перед тем, как соперники согласились на ничью. Но Ян был недоволен тем, что это в принципе произошло.
Фото: Кадр трансляции ФИДЕ
Ян Непомнящий и Видит Гуджрати сыграли между собой семь партий в классику. Две победы на счету россиянина и пять ничьих. Но победы Яна датируются уже далёкими 2015 и 2019 годами. За последние два года Ян и Видит сыграли три классических партии на Кубке мира и в Вейк-ан-Зее – все партии завершились вничью. Индиец нестабилен, но про Яна можно сказать то же самое.
Сегодняшний соперник Непомнящего Видит Гуджрати накануне был бит своим соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой, за игрой которого, как и за игрой его сестры, наблюдала их мама. Рамешбабу Вайшали, кстати, тоже выиграла.
Фото: FIDE
Давайте вспомним, как провёл свою партию в третьем туре Ян Непомнящий.
В третьем туре российские участники Турнира претендентов — 2024 завершили свои партии вничью. Ход каждой партии складывался по-разному, но в итоге Непомнящий, Горячкина и Лагно идут без поражений.