Садулаев — о недопуске к квалификации на Олимпиаду: руки не опускаю, готовлюсь к ЧР

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, как узнал о недопуске на лицензионный олимпийский турнир в Баку (Азербайджан) и рассказал о своих планах после отстранения от соревнований.

«Утром я должен был вылететь в Баку, а ночью от президента федерации Михаила Мамиашвили узнал, что меня не допускают. Конечно, для меня это было шоком, и я уже до утра не спал. До последнего надеялся, что как-то, может, вопрос решится. Конечно, обидно, когда всю подготовку прошёл, перенёс такую операцию — у меня была грыжа в шейном отделе, я оперировался у Дмитрия Дзукаева — реабилитировался, а в конце на финишной прямой тебе говорят, что нельзя. Очень обидно. Само решение я ещё не видел, жду письма, потому что конкретных слов нет. Я не унываю, руки не опускаю, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Садулаева на турнир для прохождения квалификации на Олимпийские игры. Ранее российские спортсмены были допущены на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом, спортсмены должны соответствовать ряду требований МОК, в том числе, пройти квалификационные соревнования.