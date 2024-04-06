Борец из США Кайл Снайдер поддержал Садулаева, не допущенного к квалификации на ОИ-2024

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, американец Кайл Снайдер обратился к российскому борцу, своему сопернику по весовой категории до 97 кг Абдулрашиду Садулаеву со словами поддержки.

«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоём отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — приводит слова Снайдера пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Из-за пропуска соревнований в Азербайджане Садулаев не сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, обладатель пяти золотых медалей чемпионатов мира, победитель четырёх чемпионатов Европы.