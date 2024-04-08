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Карпов назвал Яна Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов — 2024

Карпов назвал Яна Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов — 2024
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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал Яна Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

«Начало турнира для Яна получилось не столь успешным, но он набрался сил и сейчас выступает отлично.

Молодец, представляет нас на таком турнире. Кого-то из конкурентов отмечать не хотелось бы, состав участников очень сильный. Есть Хикару Накамура, который недавно считался одним из главных претендентов на корону. Хорошо показывают себя Фабиано Каруана, индусы, борьба будет очень тяжёлая. Но Непомнящего определённо можно назвать главным фаворитом турнира», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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