Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 6-м туре турнира претендентов, проходящего в Торонто (Канада). Игра спортсменов длилась около полутора часов и завершилась на 40-м ходу.

Это первый завершившийся поединок дня, итоговое распределение спортсменов по турнирной таблице будет известно позднее. Непомнящий может сохранить лидерство с четырьмя очками на счету, если индиец Гукеш Доммараджу, идущий вторым в таблице, сыграет вничью или проиграет матч с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Материалы по теме
Российский шахматист отказался бороться с американцем. Что с Яном Непомнящим? LIVE
Live
Российский шахматист отказался бороться с американцем. Что с Яном Непомнящим? LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android