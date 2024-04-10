Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 6-м туре турнира претендентов, проходящего в Торонто (Канада). Игра спортсменов длилась около полутора часов и завершилась на 40-м ходу.

Это первый завершившийся поединок дня, итоговое распределение спортсменов по турнирной таблице будет известно позднее. Непомнящий может сохранить лидерство с четырьмя очками на счету, если индиец Гукеш Доммараджу, идущий вторым в таблице, сыграет вничью или проиграет матч с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.