Непомнящий бьётся с главным фаворитом Турнира претендентов — 2024. Ян, верим! LIVE

Российский гроссмейстер по-прежнему лидирует, но от партии с Каруаной зависит очень многое.

В Торонто (Канада) сегодня, 10 апреля, пройдут партии 6-го тура главного шахматного события года. Турнир претендентов приближается к окончанию первого круга, но по-прежнему сложно выделить кого-то, кто выделялся бы среди остальных.

Лидером в мужском турнире является россиянин Ян Непомнящий, который делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии. У обоих по 3,5 очка. Сегодня Непомнящий белыми сразится с американцем Фабиано Каруаной, которого до старта практически все эксперты считали главным фаворитом.

Александра Горячкина чёрными сыграет с болгаркой Нургюл Салимовой, а Екатерина Лагно также чёрными — с Вайшали Рамешбабой из Индии.

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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий 6-го тура и расскажет о самом интересном.