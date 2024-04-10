Непомнящий бьётся с главным фаворитом Турнира претендентов — 2024. Ян, верим! LIVE

В Торонто (Канада) сегодня, 10 апреля, пройдут партии 6-го тура главного шахматного события года. Турнир претендентов приближается к окончанию первого круга, но по-прежнему сложно выделить кого-то, кто выделялся бы среди остальных.
Лидером в мужском турнире является россиянин Ян Непомнящий, который делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии. У обоих по 3,5 очка. Сегодня Непомнящий белыми сразится с американцем Фабиано Каруаной, которого до старта практически все эксперты считали главным фаворитом.
Александра Горячкина чёрными сыграет с болгаркой Нургюл Салимовой, а Екатерина Лагно также чёрными — с Вайшали Рамешбабой из Индии.
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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий 6-го тура и расскажет о самом интересном.
Непомнящий и Каруана — два последних победителя турниров претендентов. Американец выигрывал кандидатский отбор в 2018-м, россиянин — в 2020-м (тогда турнир растянулся на два года из-за пандемии ковида) и 2022-м. История их встреч в классику насчитывает 14 партий — по одной победе и 12 ничьих.
Фото: FIDE
Все нюансы драматичной партии разобрал постоянный автор «Чемпионата» гроссмейстер Дмитрий Кряквин.
В пятом туре Ян чудом избежал поражения в партии с Рамешбабу Прагнанандхой. 18-летний индиец поймал россиянина на домашнюю заготовку, но в итоге сам допустил оплошность и упустил победу.
«Наверное, мне надо больше повторять варианты перед игрой», — сказал Непомняший после партии.
Фото: FIDE
Партия Непомнящий — Каруана, которая начнётся в 21:30, как и все остальные партии, возможно, ключевая в первом круге Турнира претендентов — 2024. Это настоящая битва титанов, битва претендентов на итоговую победу. При этом до старта турнира Каруана был безоговорочным фаворитом, а Непомнящий, как выразился Виши Ананд, «абсолютно непредсказуемым».