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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Непомнящий, Горячкина, 6-й тур, онлайн-трансляция 10 апреля 2024, смотреть видео

Непомнящий бьётся с главным фаворитом Турнира претендентов — 2024. Ян, верим! LIVE
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Российский гроссмейстер по-прежнему лидирует, но от партии с Каруаной зависит очень многое.

В Торонто (Канада) сегодня, 10 апреля, пройдут партии 6-го тура главного шахматного события года. Турнир претендентов приближается к окончанию первого круга, но по-прежнему сложно выделить кого-то, кто выделялся бы среди остальных.

Лидером в мужском турнире является россиянин Ян Непомнящий, который делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии. У обоих по 3,5 очка. Сегодня Непомнящий белыми сразится с американцем Фабиано Каруаной, которого до старта практически все эксперты считали главным фаворитом.

Александра Горячкина чёрными сыграет с болгаркой Нургюл Салимовой, а Екатерина Лагно также чёрными — с Вайшали Рамешбабой из Индии.

Трансляции всех партий тура можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партий 6-го тура и расскажет о самом интересном.

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
Live Андрей Шитихин

Непомнящий и Каруана — два последних победителя турниров претендентов. Американец выигрывал кандидатский отбор в 2018-м, россиянин — в 2020-м (тогда турнир растянулся на два года из-за пандемии ковида) и 2022-м. История их встреч в классику насчитывает 14 партий — по одной победе и 12 ничьих.

Фото: FIDE

20:12 Андрей Шитихин

Все нюансы драматичной партии разобрал постоянный автор «Чемпионата» гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

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20:09 Андрей Шитихин

В пятом туре Ян чудом избежал поражения в партии с Рамешбабу Прагнанандхой. 18-летний индиец поймал россиянина на домашнюю заготовку, но в итоге сам допустил оплошность и упустил победу.

«Наверное, мне надо больше повторять варианты перед игрой», — сказал Непомняший после партии.

Фото: FIDE

20:04 Андрей Шитихин

Партия Непомнящий — Каруана, которая начнётся в 21:30, как и все остальные партии, возможно, ключевая в первом круге Турнира претендентов — 2024. Это настоящая битва титанов, битва претендентов на итоговую победу. При этом до старта турнира Каруана был безоговорочным фаворитом, а Непомнящий, как выразился Виши Ананд, «абсолютно непредсказуемым».

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