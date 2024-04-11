Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 10 апреля

10 апреля состоялся 6-тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира шестого игрового дня завершены.
Результаты игрового дня 10 апреля
Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2.
Видит Гуджрати (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0.
Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2.
Таким образом, Непомнящий набрал 4 очка, разделяя первую строчку в турнире с Гукешем Доммараджу.
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: