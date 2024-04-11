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Борец Найфонов рассказал, что завоевал олимпийскую лицензию с травмой ноги

Борец Найфонов рассказал, что завоевал олимпийскую лицензию с травмой ноги
Артур Найфонов
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Российский борец вольного стиля Артур Найфонов выступал на европейском квалификационном турнире в Баку (5–7 апреля) с травмой ноги. Об этом стало известно после завоевания спортсменом олимпийской лицензии в весовой категории до 86 кг.

«Я никак не хочу принижать своих соперников, они очень достойно бились. Я просто был сфокусирован. Возможно, я был лучше готов с травмой, чем если бы её не было. Я не хотел перед стартом делать МРТ. Травмировался на тренировке за пару дней до вылета, я не мог не то что тренироваться, а даже ходить нормально. Сильно воспалилась нога. Пока я в Баку не прилетел, воспаление не уходило», — сказал борец «Матч ТВ».

Артур Найфонов является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2019 и 2021 года).

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