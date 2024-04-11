Найфонов — о допуске на ОИ-2024: ситуация тяжёлая не только для меня, но и для России

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года по вольной борьбе Артур Найфонов поделился мнением относительно допуска на предстоящие Игры в Париже и подчеркнул важность старта, который пройдёт летом 2024-го.

«Ситуация крайне тяжёлая не только для меня, но и для всей России. И для белорусских атлетов. Как только нас допустят, сразу мотивация увеличится. У нас ещё будет предолимпийский отборочный чемпионат России. И всё ещё впереди. Думаю о том, что хочу поехать в Париж, — это моя цель, моя мечта. Время идёт, мы стареем, поэтому нужно поскорее добиться успеха», — сказал спортсмен «Матч ТВ».

Напомним, 7 апреля Найфонов завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 86 кг в рамках европейского квалификационного турнира в Баку. В соревнованиях по вольной борьбе россияне завоевали шесть из шести возможных лицензий.