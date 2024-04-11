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Захарова: президент МОК Бах стал дирижёром антироссийской возни

Захарова: президент МОК Бах стал дирижёром антироссийской возни
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал дирижёром антироссийской деятельности в организации, и отметила необходимость проведения внутреннего расследования.

Ранее Бах пообщался с российским пранкером, переодетым в африканского политика, и «помолился» с ним за предотвращение проведения Игр дружбы в России.

«По большому счёту Бах стал дирижёром всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов. То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Напомним, ранее МОК призывал иностранных спортсменов не принимать участие в Играх дружбы, которые пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге. В разговоре с пранкером Бах заявил, что спортсмены, которые решат выступить на этих соревнованиях в России, могут быть не допущены на Олимпиаду.

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