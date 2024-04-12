Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов ничьей с американцем Накамурой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вновь добился ничейного результата на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада). В заключительном, седьмом туре первого круга соревнований Непомнящий встречался с американцем Хикару Накамурой.

Таким образом, Непомнящий сумел пройти первый круг турнира без поражений, в его активе — 2 победы и 5 ничьих. У Яна 4,5 очка, его итоговое положение после первого круга будет известно после завершения игрового дня.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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