Непомнящий схлестнулся с самым богатым шахматистом планеты. Яну нужна победа. LIVE

В Торонто (Канада), где проходит шахматный Турнир претендентов — 2024, сегодня, 11 апреля, состоятся партии 7-го тура — последнего в первом круге.

Ян Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой, Александра Горячкина — с китаянкой Тань Чжунъи, а Екатерина Лагно — с болгаркой Нургюл Салимовой. Все россияне входят в число лидеров после шести туров, и завершить первый круг на таких же позициях крайне важно.

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