Непомнящий схлестнулся с самым богатым шахматистом планеты. Яну нужна победа. LIVE

В Торонто (Канада), где проходит шахматный Турнир претендентов — 2024, сегодня, 11 апреля, состоятся партии 7-го тура — последнего в первом круге.
Ян Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой, Александра Горячкина — с китаянкой Тань Чжунъи, а Екатерина Лагно — с болгаркой Нургюл Салимовой. Все россияне входят в число лидеров после шести туров, и завершить первый круг на таких же позициях крайне важно.
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Горячкина – Тань. Онлайн-доска
Следить за партией Александра Горячкина – Тань Чжунъи можно в лайв-режиме.
Важнейшая партия сегодня у Александры Горячкиной. Россиянка, которая занимает второе место в турнирной таблице, сыграет белыми с лидером – китаянкой Тань Чжунъи. Александра уступает всего 0,5 очка и в случае победы обойдёт Тань.
Горячкина может это сделать, ведь она уже трижды обыгрывала Чжунъи в классику. Правда, проиграла четыре партии, а ещё семь завершились вничью. Значит, пришла пора сравнять личный счёт.
Фото: FIDE
Накамура – Непомнящий. Онлайн-доска
Следить за партией Накамура — Непомнящий можно в лайв-режиме.
С учётом того, что Непомнящий играет с Накамурой чёрными, а в предыдущей партии чёрными он едва ушёл от поражения в партии с Рамешбабу Прагнанандхой, можно ожидать острую борьбу. Что-то у Яна в Торонто чёрными не всё получается.
Фото: FIDE
В 2015-м, когда Непомнящий ещё не входил в число топ-гроссмейстеров, а Накамура был на пике, на Кубке мира в Баку они сошлись в третьем круге. Партии в классику, рапид и блиц сильнейшего не выявили, как и армагеддон. Но в этой партии Ян играл белыми, и у него было на минуту больше. По правилам он обязан был побеждать. Но Хикару устоял. Правда, со скандалом. Если бы Непомнящий тогда проявил себя более жёстко, то дальше по турнирной сетке прошёл бы именно он.
История встреч Накамуры и Непомнящего в классические шахматы насчитывает 11 партий: по две победы у каждого из соперников, ещё семь партий завершились вничью.
Фото: FIDE
Сегодняшний соперник Яна Непомнящего — главный шахматный стример планеты. Хикару Накамура — звезда интернета. Он выигрывает массу онлайн-турниров, но даже про турниры, которые играет вживую, умудряется рассказывать практически онлайн. Если бы американцу разрешили играть с камерой гоу-про на голове, он бы это делал. А ещё Накамура — самый богатый шахматист планеты. Мы подробно рассказывали про него.