Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 11 апреля

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11 апреля состоялся 7-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира седьмого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 11 апреля

Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.

Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия) — 1/2:1/2.

Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.

Таким образом, Непомнящий сумел пройти первый круг турнира без поражений, в его активе — 2 победы и 5 ничьих. На счету Яна 4,5 очка, благодаря которым он единолично возглавляет турнирную таблицу по итогам первого круга.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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