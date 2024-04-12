Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 11 апреля

11 апреля состоялся 7-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира седьмого игрового дня завершены.
Результаты игрового дня 11 апреля
Хикару Накамура (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.
Фабиано Каруана (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.
Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия) — 1/2:1/2.
Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.
Таким образом, Непомнящий сумел пройти первый круг турнира без поражений, в его активе — 2 победы и 5 ничьих. На счету Яна 4,5 очка, благодаря которым он единолично возглавляет турнирную таблицу по итогам первого круга.
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:
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