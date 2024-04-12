Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает первое место в турнирной таблице после первого круга Турнира претендентов — 2024.

В первом круге соревнований российский шахматист не потерпел ни одного поражения. Непомнящий набрал 4,5 очка, одержал две победы и сыграв пять матчей вничью. Следом за россиянином в таблице располагаются американец Фабиано Каруана и индийские шахматисты Рамешбабу Прагнанандха и Гукеш Доммараджу, набравшие по 4 очка.

В соревнованиях женщин российская шахматистка Александра Горячкина в первом круге набрала 4,5 очка и занимает второе место. Россиянка Екатерина Лагно (4) идёт следом. Лидером турнирной таблицы у женщин является китайская шахматистка Тань Чжунъи (5).

Второй круг Турнира претендентов стартует завтра, 13 апреля. Соревнования в Торонто (Канада) завершатся 22 апреля.