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Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга

Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает первое место в турнирной таблице после первого круга Турнира претендентов — 2024.

В первом круге соревнований российский шахматист не потерпел ни одного поражения. Непомнящий набрал 4,5 очка, одержал две победы и сыграв пять матчей вничью. Следом за россиянином в таблице располагаются американец Фабиано Каруана и индийские шахматисты Рамешбабу Прагнанандха и Гукеш Доммараджу, набравшие по 4 очка.

В соревнованиях женщин российская шахматистка Александра Горячкина в первом круге набрала 4,5 очка и занимает второе место. Россиянка Екатерина Лагно (4) идёт следом. Лидером турнирной таблицы у женщин является китайская шахматистка Тань Чжунъи (5).

Второй круг Турнира претендентов стартует завтра, 13 апреля. Соревнования в Торонто (Канада) завершатся 22 апреля.

Турнир претендентов - 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток - 2024. Общий зачёт
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