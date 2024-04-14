Турнир претендентов — 2024: расписание дня 14 апреля
Сегодня, 14 апреля, состоится девятый раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США).
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
- Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия).
- Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США).
Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
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