Непомнящий: в юности я много играл в Dota 2, бывало по 15 часов каждый день

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что в юности много играл в Dota 2.

«Если говорить про Доту, то я действительно много играл в неё. Помню, когда мне было 17 лет, я выиграл Aeroflot Open и отобрался в Дортмунд. Думаю, это был мой первый крупный турнир. Но у меня была довольно специфичная подготовка к этому чемпионату: я просыпался примерно в пять вечера, до полуночи играл в Доту, какие-то in-house лиги, после я был уже голодный и принимал пищу, а потом для меня было нормально играть в шахматы до восьми или девяти утра, после чего шёл спать, потому что я был уже обессиленный. Нужно было ложиться, чтобы потом снова проснуться в пять вечера. Примерно так я две недели готовился к Aeroflot.

Но это никогда не влияло на меня. Если не шахматы, то 15 часов игры каждый день. И это было нормально, я всё равно играл неплохо. Если бы я поступал так сейчас, то, вероятно, мои результаты были бы несколько иными. Когда тебе 17 или 18, то ты не подчиняешься никаким правилам.

Я могу поиграть в какие-то компьютерные игры, но сейчас для меня это не так интересно и увлекательно. Сейчас, когда я пробую играть в Доту, то делаю это так плохо и отвратительно, что сложно испытывать от этого какие-то положительные эмоции. Так что я стараюсь ограничить это», — приводит слова Непомнящего сайт Dota2.ru со ссылкой на YouTube-канал GothamChess.

Напомним, сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция).