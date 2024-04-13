Непомнящий белыми играет с аутсайдером турнира претендентов. Неужели не победит? LIVE

Сегодня, 13 апреля, в Торонто (Канада) после выходного дня возобновится главное шахматное событие текущего года — Турнир претендентов — 2024.
На турнире начинается второй круг и будут сыграны партии 8-го тура.
Единоличный лидер мужского турнира россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с аутсайдером азербайджанцем Ниджатом Абасовым. Такую возможность необходимо реализовывать.
В женском турнире идущие, соответственно, на третьем и втором местах Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграют между собой.
Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию 8-го тура и расскажет обо всём самом интересном.
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