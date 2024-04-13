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Турнир претендентов по шахматам — 2024, Непомнящий, Горячкина, 8-й тур, 13 апреля 2024, результаты, турнирная таблица

Непомнящий белыми играет с аутсайдером турнира претендентов. Неужели не победит? LIVE
«Чемпионат»
Ян Непомнящий
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В Торонто стартует второй круг главного шахматного события года.

Сегодня, 13 апреля, в Торонто (Канада) после выходного дня возобновится главное шахматное событие текущего года — Турнир претендентов — 2024.

На турнире начинается второй круг и будут сыграны партии 8-го тура.

Единоличный лидер мужского турнира россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с аутсайдером азербайджанцем Ниджатом Абасовым. Такую возможность необходимо реализовывать.

В женском турнире идущие, соответственно, на третьем и втором местах Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграют между собой.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию 8-го тура и расскажет обо всём самом интересном.

Трансляции всех партий можно посмотреть в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках»

Турнир претендентов – 2024. Общий зачёт
Турнир претенденток – 2024. Общий зачёт
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