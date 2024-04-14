Накамура: все ожидали, что Непомнящий обыграет Абасова, поэтому Каруана был под давлением

Американский гроссмейстер Хикару Накамура высказался о своей победе над соотечественником Фабиано Каруаной в 8-м туре турнира претендентов, проходящего в Торонто (Канада), и рассказал о настрое на следующие матчи.

«Все ожидали, что Непомнящий обыграет Абасова белыми и получит преимущество, поэтому я чувствовал, что Фабиано находится под давлением. Самый важный момент матча был на 25-м ходу, потому что Фабиано до этого недооценивал мою игру: он думал, что всё понял, как и в первом матче, но на 25-м ходу я видел, как увеличились его глаза. Могу сказать, что даже скучал по этому. Он понимал, что нужно играть агрессивно, но в последнюю минуту отступил.

Я говорил это уже раз сто, но люди почему-то отказываются принимать мой подход и отношение к этому турниру: я вообще не чувствую никакого давления, а просто хочу играть в шахматы», — приводит слова Накамуры пресс-служба ФИДЕ.