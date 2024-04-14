Тревожный звоночек для Яна Непомнящего. Россиянин не справился с аутсайдером

Вице-чемпион мира нещадно атаковал, но Ниджат Абасов вдохновенно защищался и смог свести дело к ничьей.

На претендентских соревнованиях в Торонто (Канада) начался второй круг, который сразу же подарил целый ряд неожиданных результатов. Главный американский фаворит Фабиано Каруана, которого перед турниром прочил в победители сам Магнус Карлсен, развалился чёрными в принципиальном дерби против Хикару Накамуры. Самый популярный шахматный стример в мире таким образом отбросил своего партнёра по сборной США из группы преследования и теперь сам лишь на пол-очка отстаёт от лидеров.

Результативная партия случилась и в индийском дерби – Сантош Видит Гуджрати очень неудачно играл белыми против Гукеша Доммараджу и в итоге ослабил пешки и отдал все линии, а потом и потерпел бесславное поражение. После этого поединка Гукеш снова настиг Яна Непомнящего, поскольку россиянин не смог одолеть аутсайдера турнира Ниджата Абасова.

Это тревожный звоночек – до этого у россиянина всё шло как по маслу, а тут он вроде бы и атаковал интересно, и нажимал целых 60 ходов, но азербайджанец после выходного и дня рождения своего тренера-секунданта Шахрияра Мамедьярова защищался вдохновенно и сумел сделать ничью.

Мужской Турнир претендентов — 2024. 8-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

После восьми туров у Непомнящего и Доммараджу по пять очков, по 4,5 набрали Накамура и Прагнанандха, сыгравший вничью против Фируджи.

В 9-м туре Доммараджу играть с Прагнанандхой, а Непомнящему предстоит очередная головокружительная дуэль с Фируджей. За последний десяток партий Ян и Алиреза сыграли аж восемь результативных – общий счёт 5:3 в пользу Непомнящего, который победил и в Торонто в первом круге.

В женском же турнире китаянка Лэй Тинцзе сумела взять реванш у своей землячки, лидера турнира Тань Чжунъи за поражение в первом круге. Оказалось, что экс-чемпионка мира тоже не железная – Тань отказалась от повторения ходов и ничьей, затем играла эмоционально, в результате чего потеряла важную пешку, а потом попала под разгромную атаку.

Российская битва Екатерины Лагно против Александры Горячкиной же закончилась вничью – Лагно немного поддавливала белыми фигурами, но одной неточности хватило, чтобы Горячкина полностью уравняла игру.

Женский турнир претендентов — 2024. 8-й тур

Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия)

Теперь у Горячкиной, Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи по пять очков, а у Лагно – 4,5. Невероятная плотность результатов, при которой любая партия может стать решающей. В 9-м туре у наших шахматисток непростые соперницы – Александре играть чёрными против украинки Анны Музычук, а Лагно тоже чёрными сразится с воспрявшей ко второму кругу Хампи Конеру (Индия).

9-й тур станет последним «разминочным» перед тем, как в Торонто начнутся прямые, решающие российско-китайские стыковые битвы.