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«Каждый раунд очень трудный». Непомнящий — о Турнире претендентов — 2024

«Каждый раунд очень трудный». Непомнящий — о Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал своё выступление на Турнире претендентов — 2024. В 9-м туре соперником Непомнящего станет Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 9-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Ян Непомнящий
14 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Алиреза Фируджа
Не началось
Ян Непомнящий

«Напряжение всегда есть. Каждый раунд очень трудный, во всех партиях борьба. До конца турнира ещё шесть раундов. Посмотрим, как всё пойдёт дальше», — приводит слова Непомнящего ChessMaster.

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс. Непомнящий автоматически стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

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