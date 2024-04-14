«Каждый раунд очень трудный». Непомнящий — о Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал своё выступление на Турнире претендентов — 2024. В 9-м туре соперником Непомнящего станет Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада).

«Напряжение всегда есть. Каждый раунд очень трудный, во всех партиях борьба. До конца турнира ещё шесть раундов. Посмотрим, как всё пойдёт дальше», — приводит слова Непомнящего ChessMaster.

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд мужского турнира составляет € 500 тыс. Непомнящий автоматически стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.