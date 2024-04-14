Главный тренер сборной России по плаванию оценил форму своих спортсменов

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик оценил уровень подготовки спортсменов Юлии Ефимовой и Евгения Рылова. Он заявил, что Ефимова практически вошла в колею, а у Рылова пока необходимо наблюдать за прогрессом

«Еще три-четыре старта, и Юля выйдет на нормальный ход», — приводит слова Чепика ТАСС.

«Сегодняшний утренний заплыв показал, что вторая половина у него сохранилась. На первой немного растерялся. Будем смотреть, это непростое дело — вернуться», — добавил Чепик о состоянии Рылова.

Напомним, Рылов официально не сообщал о завершении спортивной карьеры, но делал перерыв между выступлениями на соревнованиях. Он также отказался от участия на Олимпийских играх в Парижет из-за несогласия с критериями МОК.

32-летняя Ефимова не жила в России некоторое время, а в конце сезона вернулась и с могла выступить на чемпионате России на короткой воде.