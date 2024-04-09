Юлия Ефимова рассказала, планирует ли получать нейтральный статус для выступления на ОИ

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на получение нейтрального статуса, однако окончательное решение примет после чемпионата России.

«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.

Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», – приводит слова Ефимовой Metaratings.

Напомним, чемпионат России по плаванию состоится в Казани с 14 по 19 апреля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.