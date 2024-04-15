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Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 14 апреля

Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 14 апреля
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14 апреля состоялся 9-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира четвёртого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 14 апреля

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2.
Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.
Гукеш Доммараджу — (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.
Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США) — 1:0.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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