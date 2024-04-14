Непомнящий чёрными бьётся с любимчиком Карлсена. Яну нельзя ошибиться. LIVE

Россиянин делит первое место в Турнире претендентов — 2024, но может потерять его даже в случае ничьей.

В Торонто (Канада) на Турнире претендентов — 2024 сегодня, 14 апреля, состоятся партии 9-го тура. Ситуация в битве за первое место становится всё более напряжённой.

Россиянин Ян Непомнящий накануне безуспешно пытался взломать оборону азербайджанского аутсайдера Ниджата Абасова. В партии, где нужна была только победа, была зафиксирована ничья. Сегодня Яну предстоит чёрными сразиться с представителем Франции Алирезой Фируджей. С этим шахматистом Магнус Карлсен хотел сыграть чемпионский матч, но теперь и Карлсен не чемпион, и Фируджа на турнирах претендентов играет слабо. Но это в данной конкретной партии ничего не значит, будет битва.

Александра Горячкина, которая после 8-го тура делит первое место с двумя китаянками, чёрными сыграет с украинкой Анной Музычук, а Екатерина Лагно, которая отстаёт от лидеров всего на 0,5 очка, также чёрными проведёт партию против шахматистки из Индии Хампи Конеру.

Начало всех партий – в 21:30 по московскому времени.

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