Непомнящий чёрными бьётся с любимчиком Карлсена. Яну нельзя ошибиться. LIVE

В Торонто (Канада) на Турнире претендентов — 2024 сегодня, 14 апреля, состоятся партии 9-го тура. Ситуация в битве за первое место становится всё более напряжённой.
Россиянин Ян Непомнящий накануне безуспешно пытался взломать оборону азербайджанского аутсайдера Ниджата Абасова. В партии, где нужна была только победа, была зафиксирована ничья. Сегодня Яну предстоит чёрными сразиться с представителем Франции Алирезой Фируджей. С этим шахматистом Магнус Карлсен хотел сыграть чемпионский матч, но теперь и Карлсен не чемпион, и Фируджа на турнирах претендентов играет слабо. Но это в данной конкретной партии ничего не значит, будет битва.
Александра Горячкина, которая после 8-го тура делит первое место с двумя китаянками, чёрными сыграет с украинкой Анной Музычук, а Екатерина Лагно, которая отстаёт от лидеров всего на 0,5 очка, также чёрными проведёт партию против шахматистки из Индии Хампи Конеру.
Начало всех партий – в 21:30 по московскому времени.
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Непомнящий и Фируджа сыграли между собой десять партий в классику. Пять партий выиграл Ян, три — Алиреза, ещё две завершились вничью. Но, что более важно, на турнирах претендентов соперники сыграли три партии — две в Мадриде-2022 и одну в Торонто-2024 (во втором круге). Все три выиграл Непомнящий!
Сегодняшний соперник Яна Непомнящего — уроженец Ирана Алиреза Фируджа, который уже несколько лет представляет Францию. В конце прошлого года он набивал рейтинг для попадания в Турнир претендентов в партиях с ноунеймами, которые сдавались даже в ничейных позициях.
Гроссмейстер Дмитрий Кряквин подробно разобрал, как же Абасов устоял против Непомнящего.
Результат партии Непомнящий — Абасов косвенно повлиял и на партию между американцами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной, которую выиграл Хикару.
«Относительно партии с Фабиано… Если говорить честно, все ожидали, что Ян обыграет Абасова белыми фигурами и получит +3, поэтому Фаби, скорее всего, чувствовал, что ему нужно сыграть более агрессивно, и он попробовал, но отступил в последнюю минуту», — объяснил Накамура.
Накануне Ян Непомнящий не смог белыми обыграть аутсайдера Ниджата Абасова и потерял единоличное лидерство.
«Напряжение всегда есть, каждый раунд очень трудный, во всех партиях борьба. До конца турнира ещё шесть раундов, посмотрим как всё пойдёт дальше», — философски сказал Непомнящий после партии.
В Турнире претендентов — 2024 осталось сыграть шесть партий, и каждая очень важна. Российские участники бьются за победу и в мужском, и в женском турнирах.