Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 14 апреля

Завершились матчи девятого тура Турнира претенденток – 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0:1

Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».