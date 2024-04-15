Турнир претендентов — 2024: расписание дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
- Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
- Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия) .
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).
Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Ниджат Абасов
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Не началось
Ниджат Абасов
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Алиреза Фируджа
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Не началось
Алиреза Фируджа
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Гукеш Доммараджу
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Гукеш Доммараджу
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Ниджат Абасов
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Алиреза Фируджа
Не началось
Ниджат Абасов
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