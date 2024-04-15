Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 15 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 15 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претендентов – 2024

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
  • Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
  • Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия) .
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Ниджат Абасов
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Не началось
Ниджат Абасов
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Алиреза Фируджа
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Не началось
Алиреза Фируджа
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Гукеш Доммараджу
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Гукеш Доммараджу
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Алиреза Фируджа - Ниджат Абасов
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Алиреза Фируджа
Не началось
Ниджат Абасов
Материалы по теме
Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 14 апреля

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android