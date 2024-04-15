Турнир претендентов — 2024: расписание дня 15 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претендентов по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия) .

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 14 апреля

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: