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Турнир претенденток — 2024: расписание дня 15 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претенденток – 2024

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)
  • Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)
  • Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Анна Музычук
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Анна Музычук
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Лэй Тинцзе
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Не началось
Лэй Тинцзе
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Нургюл Салимова - Рамешбабу Вайшали
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Нургюл Салимова
Не началось
Рамешбабу Вайшали
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Конеру Хампи
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Хампи Конеру
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