Турнир претенденток — 2024: расписание дня 15 апреля
Поделиться
Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.
- Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)
- Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)
- Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)
- Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия)
Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.
Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Анна Музычук
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Анна Музычук
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Лэй Тинцзе
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Не началось
Лэй Тинцзе
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Нургюл Салимова - Рамешбабу Вайшали
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Нургюл Салимова
Не началось
Рамешбабу Вайшали
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Конеру Хампи
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Не началось
Хампи Конеру
Материалы по теме
Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам:
Комментарии
- 15 апреля 2024
-
10:01
-
09:48
-
09:30
-
09:00
-
03:58
-
02:55
-
02:37
-
01:48
-
00:31
-
00:17
- 14 апреля 2024
-
23:15
-
19:48
-
19:32
-
17:39
-
16:32
-
16:19
-
13:30
-
13:00
-
12:41
-
12:00
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:11
-
09:57
-
09:43
-
09:30
-
09:00
-
03:24
-
03:20
-
03:03
-
01:29
- 13 апреля 2024
-
21:18
-
20:52
-
20:24