Турнир претенденток — 2024: расписание дня 15 апреля

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Сегодня, 15 апреля, состоится 10-й раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)

Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)

Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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