Литовец Алекна установил новый мировой рекорд по метанию диска на соревнованиях в США

Литовский легкоатлет Миколас Алекна стал обладателем нового мирового рекорда по метанию диска на соревнованиях в Рамоне (штат Оклахома, США). Спортсмен отправил снаряд на отметку 74,35 м. Таким образом, он улучшил предыдущее достижение на 27 см.

Алекна сумел побить рекорд, который продержался почти 38 лет. Его автором был немецкий легкоатлет Юрген Шульт.

Миколас Алекна является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира в 2022 (69,27 м) и 2023 (68,85 м) годах соответственно. На его счету золотая медаль чемпионата Европы 2022 года (69,78 м). Литовец победил и на мировом молодёжном чемпионате в 2021 году, отправив диск на отметку 69,81 м. Он также является победителем последних двух чемпионатов Литвы.