Российские и белорусские легкоатлеты проведут матчевую встречу в Бресте

Белорусская федерация лёгкой атлетики (БФЛА) подтвердила проведение матчевой встречи между российскими и белорусскими спортсменами. Соревнования пройдут с 16 по 18 июля в Бресте

«Сейчас проходят организационные мероприятия по матчевой встрече. Соревнования будут лично-командными, в каждом виде могут участвовать не более четырёх человек от одной из команд, призовой фонд не планируется», — приводит слова пресс-службы БФЛА ТАСС.

Напомним, в декабре стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о создании рабочей группы для решения вопроса возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. И Всероссийская федерация лёгкой атлетики, и Белорусская федерация лёгкой атлетики уже проинформированы о создании рабочей группы.