Александра Горячкина — Лэй Тинцзе: когда начало партии, где смотреть

Сегодня, 15 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 10-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Лэй Тинцзе (Китай). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)

Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.