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Александра Горячкина — Лэй Тинцзе: когда начало партии, где смотреть

Александра Горячкина — Лэй Тинцзе: когда начало партии, где смотреть
Александра Горячкина
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Сегодня, 15 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 10-м туре между собой сразятся Александра Горячкина (Россия) и Лэй Тинцзе (Китай). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Партия начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Лэй Тинцзе
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Александра Горячкина
Не началось
Лэй Тинцзе

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других партий 10-го тура.

  • Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)
  • Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия).

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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