Непомнящий — Доммараджу: смотреть прямую прямую трансляцию партии турнира претендентов

Сегодня, 15 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. В 10-м туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Гукеш Доммараджу (Индия). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада) и начнётся в 21:30 мск.

Трансляцию поединка можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Турнир продолжится до 23 апреля, победитель получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Победитель Турнира претендентов — 2024 сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.