Ян Непомнящий спас тяжелейшую позицию. Россиянину помогли скрипящие ботинки соперника

Главным событием 9-го тура шахматного турнира претендентов в канадском Торонто стала победа индийского гроссмейстера Видита Гуджрати над американцем Хикару Накамурой. Видит в Канаде выступает неровно: то выигрывает, то проигрывает, но против Накамуры он проводит партии, как будто с удвоенной энергией: нокаутировал знаменитого стримера в первом круге и буквально добил мощным ударом во втором.

Теперь Хикару вновь необходимо кого-то обыгрывать, чтобы вернуться в лидирующую группу, поскольку он на целое очко отстает от идущих на первом месте россиянина Непомнящего и индийца Гукеша Доммараджу, а также на пол-очка позади ещё одного индийца Рамешбабу Прагнанандхи.

Надо сказать, что при этом и Непомнящему пришлось непросто в поединке с Алирезой Фируджей (Франция). Битвы Яна и Алирезы – одни из самых ожесточенных в элите (счёт – 5:3 в пользу россиянина), и, как подчеркнул Непомнящий, тут успех обычно сопутствует тому, кто играет белыми.

На этот раз преимущество первого хода было у Фируджи, однако Алиреза разыграл внешне безобидное двойное фианкетто, которое обычно оттачивает в бесконечных блиц-партиях в интернете. Увы, на выходе из дебюта Непомнящий сыграл неточно и вдруг на ровном месте угодил под страшный натиск. Но собрался и сумел найти красивый маневр, благодаря которому его король смог сбежать буквально через всю доску из опасной зоны.

Интересно, что в этот момент случилось то, что повлияло на всю дальнейшую игру. После партии Фируджа пожаловался в организационный комитет, что главный судья Маргетис нанёс ему психологический удар.

«В самый напряженный момент, когда я прогуливался во время хода Яна, он подошёл ко мне и сказал, чтобы я больше не гулял по залу, потому что моя обувь шумит во время ходьбы по деревянному полу. Он попросил не перемещаться по залу и прийти завтра в другой паре обуви, однако мои ботинки вполне официальные, и я ношу их уже больше года. Это выбило меня из колеи, и я полностью потерял концентрацию», – написал Алиреза.

Надо отметить, что параллельно с карьерой шахматиста Алиреза Фируджа во Франции участвует в модельных экспозициях. Красивая и модная одежда – это про него. Поэтому «шумящая» обувь – это туфли Valentino почти за € 1000.

Поверхностная игра растерявшегося Алирезы позволила Яну в несколько ходов организовать оборону – россиянин сумел сделать ничью.

Мужской турнир претендентов – 2024. 9-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)

В 10-м туре состоится битва, возможно, всего турнира – Непомнящий будет белыми фигурами бороться с Гукешем Доммараджу! В то время как Прагнанандха сыграет с джокером соревнования Гуджрати – по принудительной жеребьевке все индийские гроссмейстеры играют друг с другом в первых трёх турах круга.

В женском соревновании россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно очень надёжно разыграли чёрными свои дебюты против Анны Музычук (Украина) и Хампи Конеру (Индия) соответственно, однако буквально в это же время аутсайдер турнира Рамешбабу Вайшали всего в 21 ход проиграла белыми прямой конкурентке наших девушек – китаянке Тань Чжунъи.

Екатерина и Александра стали пытаться играть на победу в своих партиях – им нужно было догонять. Лагно сумела выиграть пешку, но Конеру умело свела вничью ладейное окончание «две на три» на одном фланге. А Горячкина могла форсированно победить, однако в нужный момент не заметила верный ход.

Женский турнир претендентов – 2024. 9-й тур

Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия)

Теперь у Тань Чжунъи 6 очков из 9, Горячкина и китаянка Лэй Тинцзе имеют по 5,5 очка, а у Лагно – 5. В ближайших четырех турах состоятся перекрестные российско-китайские битвы, которые и решат судьбу турнира. В первой из них Горячкина будет белыми играть против Лэй Тинцзе, в то время как Тань Чжунъи поспорит с Конеру, а Лагно попытается белыми обыграть Музычук.