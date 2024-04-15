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Ефимова завоевала бронзу чемпионата России на дистанции 50 метров брассом, Чикунова — 2-я

Ефимова завоевала бронзу чемпионата России на дистанции 50 метров брассом, Чикунова — 2-я
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В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 50 метров брассом в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его с результатом 30,54 секунды выиграла бывшая британская пловчиха с русскими корнями Татьяна Белоногофф (в 2020 году сменила спортивное гражданство на российское). Второе место в заплыве заняла Евгения Чикунова. Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка мира в данной дисциплине Юлия Ефимова.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 50 метров брассом. Финал

  1. Татьяна Белоногофф — 30,54 секунды.
  2. Евгения Чикунова — 30,75.
  3. Юлия Ефимова — 30,78.

Чемпионат России по плаванию пройдёт до 19 апреля. Призёр Олимпиад Ефимова ранее заявляла, что от успешности её выступления на данном старте будет зависеть, попытается она получить нейтральный статус для выступления на ОИ-2024 или нет.

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