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17-летний Лифинцев — о мировом рекорде: обойти Колесникова сейчас как-то попрестижнее

17-летний Лифинцев — о мировом рекорде: обойти Колесникова сейчас как-то попрестижнее
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17-летний российский пловец Мирон Лифинцев прокомментировал победу на чемпионате России – 2024 с юниорским мировым рекордом.

Напомним, в финальном заплыве ЧР-2024 Лифинцев преодолел дистанцию 100 метров на спине за 52,34 секунды. Он превзошёл достижение неоднократного призёра Олимпиады и ЧМ Климента Колесникова, которое держалось с 2018 года. Тогда Колесников проплыл 100 метров на спине за 52,53 секунды.

«Я ожидал всего, чего угодно, даже лучшего, но что вышло, то вышло. Не скажу, что прямо была цель на юниорский рекорд мира, но что получилось, то получилось. То, что обогнал Климента, это как-то попрестижнее. До конца соревнований расслабляться нельзя, много чего надо сделать, много работы у меня», — приводит слова Лифинцева «Матч ТВ».

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 100 метров на спине. Финал

1. Мирон Лифинцев – 52,34 секунды.
2. Климент Колесников – 52,80.
3. Дмитрий Савенко – 52,90…
5. Евгений Рылов – 53,13.

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