Юлия Ефимова отказалась от дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова отказалась от участия в заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием в рамках чемпионата России – 2024, который проходит в Казани.

Ефимова призналась, что приболела перед стартом соревнований. Однако сегодня, 15 апреля, она вышла на старт и завоевала бронзу на одной из своих коронных дистанций – 50 метров брассом.

«Вообще, пока не знаю насчёт 200 м брассом, посмотрим, как пойдёт на 100 м. Возможно, даже и не поплыву, состояние здоровья не очень», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 50 метров брассом. Финал

1. Татьяна Белоногофф — 30,54 секунды.

2. Евгения Чикунова — 30,75.

3. Юлия Ефимова — 30,78.