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15-летняя Мишарина выиграла ЧР-2024, побив юношеский рекорд России образца 2003 года

15-летняя Мишарина выиграла ЧР-2024, побив юношеский рекорд России образца 2003 года
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В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024 по плаванию. Его с результатом 8.29,05 секунды выиграла 15-летняя Ксения Мишарина. Второй в заплыве стала Анна Егорова. Тройку призёров замкнула Арина Пантина.

Стоит отметить, что Мишарина побила юношеский рекорд России, который был установлен Региной Сыч (8.32,86) ещё 25 июля 2003 года.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Женщины. 800 метров, вольный стиль. Финал

1. Ксения Мишарина (Москва) – 8.29,05 секунды.
2. Анна Егорова (ХМАО-Югра) – 8.35,14.
3. Арина Пантина (Тульская область) – 8.36,89.

Также сегодня, 15 апреля, на ЧР у женщин победы одержали Мария Каменева (50 метров на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляй), Татьяна Белоногоф (50 метров брасс).

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