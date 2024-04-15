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Мужская сборная России по футзалу разгромила сербов во втором товарищеском матче

Мужская сборная России по футзалу разгромила сербов во втором товарищеском матче
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Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) одержала разгромную победу над командой Сербии во втором товарищеском матче, который прошёл в Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе Nova Arena. Встреча национальных команд завершилась со счётом 5:0.

В составе сборной России дублем отметился представитель московского «КПРФ» Арсер Багиров (19-я и 23-я минуты), по одному мячу на свой счёт записали Артём Ниязов (3), Андрей Понкратов (23) и Иван Чишкала (31).

Отметим, что первая игра между командами России и Сербии состоялась 13 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничейным результатом (5:5).

Ранее национальные команды встречались в 2023 году также 13 и 15 апреля, сыграв два товарищеских матча в городе Вршац (Сербия). В первой игре была зафиксирована ничья – 0:0, а во втором матче верх взяли сербы со счётом 2:1.

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