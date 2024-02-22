Уверены, что точно знаете все отличия «мини» и «макси», а также интересные факты про футзал?

Чем отличается футзал от футбола? Тест перед решающими играми Кубка России по мини-футболу

Совсем скоро в Норильске в спортивном комплексе «Айка» состоятся решающие матчи БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу (или, как теперь уже официально утверждено, футзалу). Полуфинальные встречи запланированы на 24 февраля, игра за третье место и финал — 25 февраля.

Остались только сильнейшие: «Газпром-Югра» сыграет с лидером нынешнего сезона «Ухтой», хозяева площадки «Норильский никель» — с действующими чемпионами России из МФК «КПРФ». Трансляции матчей будут доступны эксклюзивно на Кинопоиске.

Перед топовыми играми проверьте себя: как хорошо вы знаете различия между большим футболом и футзалом?

Если тест не грузится, вы можете пройти его по ссылке:

А вы знаете, чем отличаются футбол от футзала?

Проверили себя? Тогда напоминаем: БЕТСИТИ Кубок России по мини-футболу, 24-25 февраля, Норильск, телевизионные трансляции только на Кинопоиске!

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