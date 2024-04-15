Лала Крамаренко объявила о расставании с фигуристом Фёдором Варламовым

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что больше не состоит в романтических отношениях с фигуристом Фёдором Варламовым, который выступает в танцах на льду вместе с Варварой Курносенко.

Крамаренко проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-ответ». «Ты в отношениях с Федей?» — спросил Лалу один из пользователей. «Нет! Мы расстались!» — ответила ему Крамаренко.

Другие ответы Крамаренко:

«Вы роскошная! Жаль, что, когда настало «ваше» время, всё закрылось».

«Я ни о чём не жалею. Жизнь только начинается».

«Что тебя мотивирует?»

«Любовь к гимнастике. И желание быть лучшей версией себя! Ну и, конечно, мои родные, близкие и болельщики. Ради них тренируюсь и выступаю».

«Беспокоят ли сейчас какие-то травмы?»

«Да. К сожалению, практически у всех профессиональных спортсменов есть травмы. Не только физические, но и моральные. Но они не убивают. Делают только сильнее».