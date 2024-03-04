«Пока не ощущаю себя лидером». Кто главная звезда в российской гимнастике после Авериных?

В российской художественной гимнастике ушла целая эпоха. 23 февраля Дина и Арина Аверины объявили о завершении долгой карьеры.

Разумеется, сразу встал вопрос о новом лидере сборной России. Решился он довольно быстро и, в общем-то, без неожиданностей: на чемпионате России, который прошёл в Москве с 27 февраля по 2 марта. Настоящим триумфатором на турнире стала Лала Крамаренко. 19-летняя гимнастка стала абсолютной чемпионкой страны, выиграв с огромным отрывом от соперниц. И это при условии, что Крамаренко выступала с травмой. Поразительно!

На пути к величию

О том, что Крамаренко станет преемницей Авериных на посту лидера сборной России, говорилось давно. Но в последнее время в нашей стране появилось уж больно много талантливых гимнасток. Так что после реального ухода Дины и Арины Лале нужно было подтверждать свой статус.

На ЧР-2023 у Крамаренко не всё получилось. Тогда она стала лишь третьей в многоборье, проиграв Анне Поповой и Марии Борисовой. Хотя в отдельных видах реабилитировалась, взяв все четыре золота.

В этом году у Лалы тоже не всё шло гладко. Незадолго до чемпионата России гимнастка заболела. К счастью, восстановиться к началу турнира ей удалось, хоть и не в полной мере.

Несмотря на это, Крамаренко стала лидером по итогам трёх дней квалификации.В этом году на чемпионате России, помимо стандартных отборочных выступлений с булавами, мячом, обручем и лентой, гимнастки представляли программы со скакалкой и без предмета. Новые виды прошли в первый день в качестве эксперимента и не входили в общий зачёт.

Выступления Лалы были не слишком идеальны: она допускала и небольшие помарки, и грубые потери. Тем не менее отрыв от ближайшей преследовательницы Ксении Колядиной составил 3,650 балла.

К счастью Крамаренко, у её прошлогодних конкуренток тоже всё складывалось не слишком удачно. Анна Попова не выступила на чемпионате России из-за травмы, а Мария Борисова провалила квалификацию, став лишь 10-й.

Лала Крамаренко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

«Она преодолела себя»

В многоборье Лала преобразилась по сравнению с квалификацией. Все виды гимнастка прошла без особых ошибок, допустив потерю лишь на заключительном обруче. Единственное, из-за проблем со здоровьем Крамаренко пришлось отказаться от сложных элементов. В сумме гимнастка набрала космические 177,750 балла.

«Сегодня Лала делала новую программу довольно успешно, несмотря на некоторые нюансы, продиктованные здоровьем. Она собралась, преодолела себя. Это тот олимпийский девиз, которой мы соблюдаем: преодолей себя. К сожалению, «быстрее, выше, сильнее» у нас сейчас на международной арене не соблюдается. А у нас в России всё так, Лала сегодня была быстрее, выше, сильнее и выразительнее. А как известно, художественная гимнастика — это музыка и чувство», — заявила Ирина Винер в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла Карина Киреева. По ходу многоборья спортсменка допустила лишь одну грубую ошибку – в упражнениях с обручем она потеряла предмет, и он выкатился за площадку. Несмотря на хорошее выступление, Карина набрала аж на 10 баллов меньше, чем Лала –167,400.

Интересная ситуация случилась с бронзовыми медалями. Их получили сразу две спортсменки: яркая и энергичная Милена Щенятская и спокойная и стабильная Арина Янковская. Обе гимнастки набрали 166,650 балла, поэтому ВФХГ решила вручить две награды.

«Были мысли сняться с соревнований»

В соревнованиях отдельных видов Крамаренко тоже продолжила своё доминирование. Хотя дались победы спортсменке не слишком легко. С солидным отрывом Лала забрала золото лишь в упражнениях с булавами.

Непросто Крамаренко было в упражнении с мячом. Во время выступления гимнастка допустила ошибку. Это настолько разозлило спортсменку, что после выступления Лала даже пустила слезу. Попотеть пришлось и в упражнении с обручем. Ближайшую преследовательницу Крамаренко опередила всего на 0,100 балла!

Результаты ЧР-2024, мяч:

– 44,850 балла;

Ксения Колядина – 43,200;

Николь Римарачин Диас – 41,950.



Результаты ЧР-2024, обруч:

– 44,600 балла;

Арина Янковская – 44,500;

Ксения Колядина –44,050. Лала Крамаренко – 44,850 балла;Ксения Колядина – 43,200;Николь Римарачин Диас – 41,950. Лала Крамаренко – 44,600 балла;Арина Янковская – 44,500;Ксения Колядина –44,050.

Как оказалось впоследствии, этих медалей у Крамаренко могло и не быть. Из-за проблем со здоровьем Лала думала сняться с финалов в отдельных видах.

«Были мысли сняться с соревнований, есть определённые проблемы со здоровьем, недавно я переболела сильно. Хотели сняться, но я решила выступать. Я люблю соревнования, понимаю, что все приходят посмотреть новые программы. Можно сказать, мне было бы немного неудобно, если бы я не выступила.

Все упражнения абсолютно разные, они отличаются по характеру, эмоциям, я это стараюсь передавать зрителям. Могу выделить упражнение с булавами — получила высокую оценку, но не всё удалось. Всегда есть над чем работать. Во всех упражнениях есть помарки, но я не буду их рассказывать зрителям, оставим это для тренеров», — пояснила Лала Sport24.

Лала Крамаренко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Даже с травмой Крамаренко на ЧР-2024 выдала свой максимум и взяла удивительные пять золотых медалей. Лала доказала, что именно она – локомотив нашей художественной гимнастики на ближайшие годы. Вот только сама гимнастка не особо довольна собой, да и после ухода Авериных она не чувствует себя настоящим лидером сборной.

«Пока не ощущаю лидерство, потому что в сборной много хороших, сильных гимнасток, юниорки подрастают. Сейчас буду наслаждаться и выступать для зрителей», – заявила Лала.

Посмотрим, появится ли это ощущение у Крамаренко на следующем турнире. С 12 по 17 марта пройдут важные международные соревнования Гран-при Москвы.