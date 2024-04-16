Ян Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу в центральной партии дня турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вновь добился ничейного результата на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада). В 10-м туре престижных соревнований Непомнящий встречался с представителем Индии Гукешем Доммараджу, с которым делит лидерские позиции в турнирной таблице за четыре тура до финиша.

Непомнящий в данной партии играл белыми фигурами. После неё в активе и у Непомнящего, и у Доммараджу станет по шесть очков.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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