Непомнящий сражается с лидером турнира претендентов. Сможет ли Ян устоять? LIVE

Всего пять туров осталось сыграть на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада). Сегодня состоятся партии 10-го тура.
Центральной партией дня, а возможно, и всего мужского турнира, станет схватка Яна Непомнящего (Россия) и Гукеша Доммараджу (Индия), которые делят первое место, набрав по 5,5 очка. Победитель партии совершенно точно автоматически станет главным претендентом на первое место.
В женском турнире Александра Горячкина сыграет со своей прямой конкуренткой китаянкой Лэй Тинцзе, с которой они делят второе-третье места, набрав по 5,5 очка. Екатерина Лагно, уступающая соотечественнице всего 0,5 очка, сыграет с украинкой Анной Музычук.
Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию очередного игрового дня в Торонто и расскажет обо всём интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами.
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Самое интересное, что пожаловался главному судье Арису Маргетису не Непомнящий, не Гукеш, не Накамура, а Ниджат Абасов, после чего арбитр попросил французского гроссмейстера прогуливаться подальше или надеть более мягкую обувь.
«У Фируджи очень тяжёлая походка. Его ботинки не просто скрипели. Не знаю, какое слово подобрать… Они топотали. Интересно, что после этого разговора он начал ходить тише. Он мог ходить тише», — сказал Маргетис в интервью chess.com.
Интересно, какую обувь Фируджа наденет сегодня на партию с Фабиано Каруаной?
Вряд ли Ян, пока Юдит Полгар восхищалась его игрой в защите, слышал скрип дорогой обуви Алирезы Фируджи по деревянному полу в игровом зале в Торонто. Но французский гроссмейстер устроил настоящий скандал после замечания судьи.
После девяти туров Непомнящий — единственный из участников мужского турнира, не проигравший ни одной партии. Накануне он выстроил крепость в игре против Алирезы Фируджи, хотя имел худшую позицию.
«Непомнящему уже приходилось защищать трудную позицию в партии против Прагнанандхи в пятом туре. Я ещё тогда подумала, что он на сегодняшний день — сильнейший в мире по игре в защите», — заметила легендарная Юдит Полгар в комментарии для chess.com.
Но, конечно, хотелось бы, чтобы Ян продемонстрировал не только искусство обороны.
Белые фигуры сегодня у Яна Непомнящего. А в третьем туре он играл с Гукешем чёрными, попал в сложную ситуацию, но сумел спастись. Гроссмейстер Дмитрий Кряквин разобрал ту партию и выделил ключевые моменты.
Сегодня в мужском турнире битва лидеров. Статистика личных встреч Непомнящего и Гукеша — на фото.
Фото: FIDE