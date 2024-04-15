Непомнящий сражается с лидером турнира претендентов. Сможет ли Ян устоять? LIVE

Всего пять туров осталось сыграть на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада). Сегодня состоятся партии 10-го тура.

Центральной партией дня, а возможно, и всего мужского турнира, станет схватка Яна Непомнящего (Россия) и Гукеша Доммараджу (Индия), которые делят первое место, набрав по 5,5 очка. Победитель партии совершенно точно автоматически станет главным претендентом на первое место.

В женском турнире Александра Горячкина сыграет со своей прямой конкуренткой китаянкой Лэй Тинцзе, с которой они делят второе-третье места, набрав по 5,5 очка. Екатерина Лагно, уступающая соотечественнице всего 0,5 очка, сыграет с украинкой Анной Музычук.

Все партии начнутся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию очередного игрового дня в Торонто и расскажет обо всём интересном, что происходит в игровом зале и за его пределами.

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