Лагно сыграла вничью с Музычук в 10-м туре турнира претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук в 10-м туре на Турнире претенденток – 2024.
Для Лагно на турнире это девятая ничья. Единственную на данный момент победу россиянка одержала в матче с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.
В следующем туре Лагно встретится с китаянкой Тань Чжунъи.
Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.
Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».