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Лагно сыграла вничью с Музычук в 10-м туре турнира претенденток

Лагно сыграла вничью с Музычук в 10-м туре турнира претенденток
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук в 10-м туре на Турнире претенденток – 2024.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Анна Музычук
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Анна Музычук

Для Лагно на турнире это девятая ничья. Единственную на данный момент победу россиянка одержала в матче с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

В следующем туре Лагно встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

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