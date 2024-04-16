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Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 15 апреля

Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 15 апреля
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Завершились все партии десятого тура Турнира претенденток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2

Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай) – 0:1

Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия) – 0:1

Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции партий можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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