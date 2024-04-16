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Рылов — об Играх дружбы: МОК специально придумывает санкции, удивляться нечему

Рылов — об Играх дружбы: МОК специально придумывает санкции, удивляться нечему
Евгений Рылов
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал заявления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу проведения Россией Всемирных игр дружбы.

«Наверное, было бы интересно, если бы кто-нибудь приехал. Но МОК специально начинает придумывать санкции. Это всё уже стандартная схема, так что удивляться тут нечему», — сказал пловец в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что спортсмен отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при текущих условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпиада во Франции пройдёт с 26 июля по 11 августа. А Всемирные игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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