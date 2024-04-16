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Рылов: пожелаю удачи Ефимовой, если она поедет на ОИ-2024

Рылов: пожелаю удачи Ефимовой, если она поедет на ОИ-2024
Евгений Рылов
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов высказался о возможном участии Юлии Ефимовой в Олимпиаде-2024.

«Как отнесусь к участию Ефимовой в ОИ-2024? Пожелаю удачи. Может быть, эта попытка удастся. Каждый делает свой выбор, у каждого свои планы, желания. Мы все несём ответственность за те решения, которые принимаем. И каждое из них имеет последствия — как хорошие, так и плохие», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что спортсмен отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при текущих условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпиада во Франции пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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