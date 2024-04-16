Ронни О'Салливан рассказал, в каком случае может завершить карьеру

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан высказался о своём будущем в преддверии старта чемпионата мира.

«Я завершу карьеру только в том случае, если почувствую, что на протяжении долгого времени играю недостаточно хорошо. Это будет меня расстраивать, и в итоге я решу, что больше не хочу продолжать это делать. Но есть и другой вариант — я могу научиться с этим жить.

Мне не обязательно побеждать, я просто должен получать удовольствие от этого путешествия. Мне нравятся люди, с которыми я встречаюсь, нравятся люди, с которыми работаю. Я прекрасно провожу время. Мне будет трудно от этого отказаться. Вот почему пока я этого делать не хочу.

Это был тяжёлый год, но, если я снова смогу наслаждаться игрой, я буду самым счастливым человеком на свете. Именно поэтому я вернулся к работе над психологическим аспектом. Если это не поможет, то, может быть, я отыграю ещё два года и повешу кий. Ничего страшного», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Напомним, чемпионат мира по снукеру пройдёт с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия).